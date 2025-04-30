Юрист Конышев: приготовление шашлыка на огне в некоторых регионах под запретом

С приближением майских праздников юрист Андрей Конышев в интервью URA.RU напомнил, что приготовление шашлыка во многих регионах под запретом из-за противопожарного режима.

Нельзя жарить шашлык даже в мангале, нарушение грозит штрафом от 10 тысяч для физлиц и от 400 тысяч — для юрлиц, написал сайт MK.Ru.

Разведение огня запрещено и на дачных участках. Костры и сжигание мусора, включая мангалы, недопустимы. В случае нарушения предусмотрен штраф.

Даже без действующего противопожарного режима на участке для жарки шашлыка можно использовать только специальные несгораемые емкости. Мангал должен быть сделан из металла или другого подходящего материала.

«Самый популярный штраф — это разведение огня. Причем как в неположенном месте, так и в положенном, но во время действия противопожарного режима», — отметил правозащитник.

На данный момент ограничения введены на Алтае, в Амурской области, Астраханской, Белгородской, Владимирской и Воронежской областях, Бурятии, Дагестане и других.