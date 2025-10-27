Юрист Капштык разъяснил условия оплаты труда в связи с переносом выходных дней

Юрист Юрий Капштык в интервью «Звезде» разъяснил условия оплаты труда в связи с переносом выходных дней.

Заместитель выходного дня в связи с Днем народного единства не подразумевает оплаты шестого рабочего дня по повышенным тарифам, поскольку это не выходной, а увеличенный срок рабочего времени, подчеркнул юрист.

«Это перенос государственного праздника, поэтому шестидневная неделя — это не что иное, как увеличенный срок рабочего времени в течение недели», — напомнил Капштык.

Также он отметил, что если сотрудник будет на больничном в праздничные дни, то ему будут выплачивать пособие по временной нетрудоспособности по средней ставке заработной платы.