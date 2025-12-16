Юрист Калинкин предупредил о запрете на запуск пиротехники во дворах жилых домов

В канун новогодних праздников многие забывают, что запуск пиротехники во дворах жилых домов запрещен и может привести к серьезным последствиям. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор юридической фирмы «Прагмат» Эдуард Калинкин.

По словам эксперта, главная опасность фейерверков в жилых зонах — высокий риск возгорания. Искры могут легко попасть на балконы, автомобили или сухую растительность. «Непредсказуемая траектория полета петард зачастую приводит к повреждению имущества и травмам людей — в том числе и самих инициаторов шоу», — цитирует радио Sputnik эксперта.

Калинкин подчеркнул, что бенгальские огни и хлопушки относительно безобидны, в то время как салюты и петарды требуют особой осторожности. Профессиональная пиротехника доступна только для лицензированных компаний.

За нарушение правил запуска пиротехники предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, для организаций — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. При особом противопожарном режиме суммы могут быть увеличены.

Если из-за неправильного запуска фейерверков произошел пожар или был причинен вред здоровью, штраф составит до 50 тысяч рублей. В случае серьезных травм нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.