Юрист Южалин подчеркнул, что работодатель обязан объяснить причину отказа в приеме на работу

Работодатель обязан в письменной форме объяснить соискателю причину отказа в приеме на работу. Об этом сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с ИА НСН .

По его словам, использование искусственного интеллекта при подборе персонала не запрещено, но ответственность за решение всегда несет работодатель. Ссылка на «решение алгоритма» не освобождает от обязанности обосновать отказ в приеме на работу в течение семи рабочих дней по требованию кандидата, согласно статье 64 Трудового кодекса РФ.

ИИ является лишь инструментом, а не субъектом права. Если соискатель не согласен с причиной отказа, он может обратиться в суд, чтобы признать отказ незаконным. Южалин отметил, что сейчас закон не обязывает прописывать участие ИИ в процессе, но возможно, такое требование появится в будущем.

При использовании ИИ анкету проверяют по ключевым словам, а при приеме на работу обращают внимание на использование нейросетей в рассказе о себе.