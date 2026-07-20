Юрист Южалин объяснил, что работника могут уволить за использование ИИ, если это противоречит условиям договора

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал RT , что работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности и даже уволен за использование искусственного интеллекта (ИИ), если это противоречит условиям трудового договора или локальным нормативным актам.

Хотя трудовое законодательство не предусматривает оснований для увольнения за использование ИИ, работник обязан соблюдать установленные работодателем правила. Нарушение этих правил может быть расценено как дисциплинарный проступок.

За первое незначительное нарушение работнику могут вынести замечание или выговор. Если нарушения повторяются, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор. В исключительных случаях, когда использование ИИ приводит к грубому нарушению должностных обязанностей, например, к разглашению охраняемой законом тайны, работник может быть уволен сразу.