Юрист Ярмуш указала на важность равенства прав работников при назначении премий

Адвокат Мария Ярмуш, специализирующаяся на гражданском и международном праве, разъяснила RT принципы назначения праздничных премий сотрудникам.

«В трудовом законодательстве этот вопрос урегулирован следующим образом: только работодатель вправе определять размер и очередность праздничных премий », — пояснила эксперт.

По ее словам, решение о размере и выплате сумм устанавливается внутренними актами организации. Это право, а не обязанность работодателя. Премия рассматривается как стимулирующий фактор для повышения лояльности к рабочему месту.

Специалист подчеркнула важность соблюдения равенства прав сотрудников при назначении премий к праздникам. В данном вопросе руководству стоит сохранять баланс.