Юрист Ярмуш указала на важность равенства прав работников при назначении премий

Адвокат Мария Ярмуш, специализирующаяся на гражданском и международном праве, разъяснила RT принципы назначения праздничных премий сотрудникам.
«В трудовом законодательстве этот вопрос урегулирован следующим образом: только работодатель вправе определять размер и очередность праздничных премий», — пояснила эксперт.
По ее словам, решение о размере и выплате сумм устанавливается внутренними актами организации. Это право, а не обязанность работодателя. Премия рассматривается как стимулирующий фактор для повышения лояльности к рабочему месту.
Специалист подчеркнула важность соблюдения равенства прав сотрудников при назначении премий к праздникам. В данном вопросе руководству стоит сохранять баланс.
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