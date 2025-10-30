Юрист Хаминский указал на необходимость письменного согласия при работе в праздники

Юрист Александр Хаминский разъяснил условия привлечения сотрудников к работе в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, с письменного согласия сотрудника его можно привлечь к выполнению непредвиденных задач, от которых зависит нормальное функционирование организации в дальнейшем.

«Без его согласия работника могут привлечь к выполнению обязанностей, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии, для предотвращения несчастных случаев», — предупредил специалист.

Как пояснил юрист, привлечение к работе инвалидов и женщин с детьми до трех лет возможно только при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, подтвержденных медицинским заключением.