Юрист Хаминский рассказал о необходимости менять паспорт из-за изменения внешности после перенесенной болезни

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT о причинах замены паспорта в связи с изменением внешности.

Специалист пояснил, что основанием для замены является существенное изменение внешности в связи с перенесенным заболеванием или медицинским вмешательством. При этом закон не содержит точных критериев такого изменения, и решение принимается индивидуально. Органы внутренних дел ориентируются на то, можно ли без сомнений установить личность по фотографии.

Хаминский отметил, что к существенным изменениям можно отнести появление сильных рубцов или шрамов на лице, хирургическое изменение формы носа, овала лица, разреза глаз, если оно кардинально меняет облик. Также причиной могут стать значительные изменения лица вследствие болезней.

Если внешность изменилась существенно, могут возникнуть проблемы при банковском обслуживании, посадке на самолет или проверке документов.

«Законодательство обязывает заменить паспорт в течение 90 дней, если внешность изменилась до неузнаваемости из-за перенесенного заболевания или медицинского вмешательства», — заключил Хаминский.

Использование старого документа в таком случае незаконно и грозит штрафом до трех тысяч рублей.