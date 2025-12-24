Юрист Хаминский предупредил, что за распитие алкоголя на работе перед праздниками грозит наказание

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил россиян в беседе с RT , что употребление алкоголя на рабочем месте может привести к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

По словам эксперта, самовольное празднование Нового года на работе может обернуться увольнением за грубое нарушение трудовых обязанностей. Кроме того, к нарушителям могут применить и административное наказание за употребление алкоголя или появление в пьяном виде в общественных местах.

Однако если работодатель своим приказом сократит длительность рабочего дня в канун праздника, то употребление алкоголя после официального окончания работы не будет нарушением. Но даже в этом случае определенные категории сотрудников, например, те, кто работает на опасных производствах или имеет доступ к оружию, не имеют права употреблять алкоголь на рабочем месте.