Юрист Хаминский отметил, что снижение дохода не является безусловным основанием для уменьшения алиментов

В беседе с RT юрист руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что если материальное или семейное положение одной из сторон после назначения алиментов изменилось существенно, суд вправе увеличить или уменьшить размер выплат. Однако снижение дохода само по себе не является безусловным основанием для уменьшения алиментов.

«Суд должен оценить, насколько изменения повлияли на возможность плательщика исполнять свои обязательства, а также защитить интересы ребенка», — отметил специалист.

Если алименты установлены соглашением, стороны могут изменить их по взаимному согласию, заключив новое соглашение. В остальных случаях необходимо обратиться в суд с иском об изменении размера алиментов.

Для подтверждения существенного изменения дохода потребуются документы, подтверждающие новые обстоятельства. Это могут быть справка о доходах, приказ об увольнении или сокращении заработной платы, сведения о постановке на учет в центре занятости, документы о болезни, появлении новых иждивенцев, свидетельства о рождении детей и иные доказательства изменения материального положения. При этом заявитель обязан доказать наличие обстоятельств, являющихся основанием для изменения размера алиментов.