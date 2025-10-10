Юрист Хаминский отметил, что преступления с использованием ИИ могут привести к уголовной ответственности

Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил «Абзац» , что некоторые запросы к искусственному интеллекту (ИИ) могут привлечь внимание правоохранительных органов и повлечь уголовную ответственность.

Хаминский отметил, что к ответственности могут привлечь за создание дипфейков для противоправных действий и запросы о способах совершения преступлений.

«В настоящее время Минцифры России разработало законопроект, который вводит уголовную ответственность за совершение целого ряда преступлений с использованием ИИ. Речь идет о краже, мошенничестве, вымогательстве и неправомерном воздействии на информационные системы», — объяснил специалист.

Минцифры России разработала законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от пяти до 15 лет за преступления, совершенные с помощью ИИ.