Юрист Хаминский объяснил, когда нужно менять паспорт из-за внешности

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT , при каких условиях необходимо заменить паспорт из-за изменения внешности.

По словам юриста, замена паспорта требуется в случае «существенного изменения внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством». Это означает, что внешность должна измениться из-за болезни или операции.

Хаминский отметил, что закон не содержит четких критериев существенного изменения внешности. Решение принимается индивидуально, и органы внутренних дел ориентируются на то, можно ли без сомнений установить личность по фотографии в паспорте.

К существенным изменениям внешности юрист отнес появление сильных рубцов или шрамов на лице, хирургическое изменение формы носа, овала лица, разреза глаз, если оно кардинально меняет облик, а также значительные изменения лица вследствие болезней.

При серьезных переменах внешности могут возникнуть проблемы с банковским обслуживанием, посадкой на самолет или проверкой документов.

Законодательство обязывает заменить паспорт в течение 90 дней, если внешность изменилась до неузнаваемости. Использование старого документа в таком случае незаконно и грозит штрафом до 3 тысяч рублей.