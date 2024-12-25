Юрист Гуськова: мошенники используют праздники для более агрессивных атак

В преддверии новогодних праздников мошенники становятся более изобретательными, используя разнообразные схемы обмана. Об этом рассказала юрист по гражданским правам и социальным вопросам Илон Гуськова в беседе с Life.
Злоумышленники используют различные стратегии обмана, включая рассылки фиктивных акций и розыгрышей, фишинговые поздравительные открытки и сайты, имитирующие известные бренды, отметила специалист. Эти методы направлены на получение личной информации и денежных средств от пользователей.
Гуськова посоветовала не открывать подозрительные письма и вложения персональных данных, а также не доверять предложениям от незнакомых источников.
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