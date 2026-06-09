Юрист Гусятникова дала советы, как избежать мошенничества при аренде дачи

Летом россиян особенно часто обманывают при аренде дач. В Госдуме предупредили о распространенных мошеннических схемах: привлекательные объявления с фотографиями и спешкой могут обернуться потерей денег. Чтобы не стать жертвой, важно быть осторожным при выборе объекта аренды. Юрист Полина Гусятникова поделилась с «Авторадио» рекомендациями, как избежать проблем при аренде дачи. Она советует тщательно проверять как сам объект, так и документы.

«Необходимо лично осмотреть и дом, и участок. Никогда не вносите предоплату до заключения договора и личного осмотра. При осмотре объекта обязательно сравните реальное состояние дома с теми фотографиями, которые вы видели в объявлении. И постарайтесь проверить исправность коммуникаций. При возможности обязательно пообщайтесь с соседями, потому что соседи очень часто могут рассказать и о перебоях всевозможных с электричеством, с водой. Уже при заключении самого договора обязательно проверьте паспорт собственника. Запросите и проверьте именно оригиналы правоустанавливающих документов», — сказала юрист.

Кроме того, дачников предостерегают от других видов мошенничества: фейковых штрафов, предложений о подработке, сертификатов на сбор грибов и поддельных путевок. Во всех этих случаях могут потребоваться личные данные, такие как паспортные или банковские.