Юрист Гринь указала на сложность доказательства плагиата в музыке с ИИ

Главная проблема в делах, связанных с искусственным интеллектом, заключается в определении его вклада в создание музыкальных произведений. Об этом рассказала заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина и председатель Союза юристов-блогеров Елена Гринь в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, если композитор или правообладатель обнаружит, что новый трек, созданный с помощью нейросети, нарушает его авторские права, он может обратиться в суд. Однако доказать сходство композиций сложно из-за необходимости специальных экспертиз, ведь музыкальные произведения часто строятся на схожих гармонических последовательностях и ритмах.

«Часто нет явного человека-автора, и непонятно, какие элементы были „позаимствованы“ у существующих работ, а какие — созданы с нуля», — пояснила специалист.

Она также отметила, что такие дела требуют более детального изучения, несмотря на юридическую защищенность музыкантов, добавил aif.ru.