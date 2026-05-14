Юрист Горелов объяснил, в каком случае в России могут аннулировать паспорт

Госдепартамент США принял решение автоматически лишать американских паспортов родителей с задолженностью по алиментам свыше 100 000 долларов. Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в беседе с «Авторадио» отметил, что в России аннулировать паспорт можно лишь для граждан, получивших его не по рождению, а в результате приобретения гражданства.

«Говорить о том, что можно аннулировать паспорт тех, кто изначально был гражданином, — то есть кто родился с паспортом, — лишить гражданства либо аннулировать паспорт таким гражданам — наше законодательство не допускает», — подчеркнул эксперт.

На текущий момент в России нет установленной суммы задолженности по алиментам, которая могла бы послужить основанием для лишения гражданства. По мнению юриста, такие прецеденты маловероятны, учитывая, что количество россиян, выплачивающих алименты в размере, сопоставимом с американским порогом, незначительно.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России изменятся правила учета алиментов для получения единого пособия. Теперь минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходах семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной заработной платы в регионе, а не из минимального размера оплаты труда.