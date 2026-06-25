Юрист Георгиева рассказала о возможных штрафах за шум от ремонта

Юрист Алла Георгиева рассказала «Москве 24» , как действовать, если соседи делают шумный ремонт в неположенное время. По ее словам, сначала стоит поговорить с ними, возможно, они не знают о временных ограничениях.

В Москве нормы по соблюдению тишины прописаны в законе № 42. Согласно ему, шумные ремонтные работы запрещены с 19:00 до 09:00, а также необходимо прерываться на обед с 13:00 до 15:00. Громкий ремонт полностью под запретом в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Однако есть исключение для новостроек: если многоквартирный дом введен в эксплуатацию меньше полутора лет назад, то делать шумный ремонт нельзя только в ночной период — с 23:00 до 07:00.

Если договориться с соседями не удается, Георгиева советует вызывать полицию, которая зафиксирует нарушение. Также можно заранее заручиться поддержкой свидетелей и записать на видео исходящие звуки, привязав запись к дате и времени.

С жалобой на ремонт в неположенное время можно обратиться в Роспотребнадзор и Жилищную инспекцию. Нарушителей могут наказать штрафом по статье о нарушении тишины и покоя (3.13 КоАП города Москвы). Для граждан он составит от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 4 000 до 8 000, для юридических лиц — от 40 000 до 80 000 рублей.