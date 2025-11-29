Юрист Фурин заявил, что в 2026 году выгоднее брать отпуск в июле и апреле

Юрист Евгений Фурин поделился советами, как оптимально спланировать отдых в следующем году. Об этом сообщил ИА Stavropol.Media .

В 2026 году будет 247 рабочих дней, 104 выходных и 14 праздничных. Чтобы максимально продлить время отдыха, стоит выбирать месяцы с большим количеством праздников: январь, май, февраль, март, июнь и ноябрь.

По словам эксперта, с финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней: июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Отпускные начисляются за календарные дни, а зарплата — за рабочие, поэтому в месяцы с большим количеством рабочих дней заработок будет выше, добавил сайт vse42.ru.