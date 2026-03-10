Юрист Федорова предложила условия регулирования работы онлайн-казино

Общественная палата предложила законодательно урегулировать деятельность онлайн-казино в России: пускать игроков только с 21 года и дать возможность устанавливать самозапрет на участие в азартных играх сроком на год. Юрист Ольга Федорова в комментарии назвала 360.ru три условия, при которых эта инициатива станет работать.

Она пояснила, что речь идет об обязательной проверке личности и возраста перед ставкой, единый реестр самозапрета и ответственность за обход ограничений.

«Если человек запретил себе играть, его должны автоматически не пускать ни на одну легальную площадку, и запрет нельзя должно быть „снять через неделю“. <…> Без такого комплексного подхода любые новые ограничения останутся красивой идеей на бумаге, а нелегальный рынок просто подстроится и продолжит работать», — заявила Федорова.

По ее словам, повышение возраста до 21 года юридически возможно, но сама цифра не решит проблему, если не будет работающих механизмов контроля.

«Сейчас онлайн-казино у нас в основном работает нелегально, часто через сайты-„зеркала», а деньги нередко проходят через посредников и криптосервисы. В итоге государство не видит этих потоков, не получает налоги, а риск зависимости и финансовых проблем у игроков — реальный, включая молодежь», — отметила эксперт.

Ранее специалист по киберспорту Михаил Пименов предупредил, что легализация казино может повлечь за собой увеличение числа игроманов.