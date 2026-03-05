Специалист по киберспорту Пименов предупредил об увеличении числа игроманов в случае легализации онлайн-казино

Легализация онлайн-казино может привести к увеличению числа игроманов и привлечению несовершеннолетних к азартным играм, предупредил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» специалист в области игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.

По его словам, положительные эффекты от легализации азартных игр кратковременны и связаны лишь с пополнением бюджета. Однако в дальнейшем обществу придется столкнуться с рядом серьезных социальных проблем, включая распространение лудомании и вовлечение подростков в игру посредством нелегальных методов.

Решение о разрешении виртуальных казино должно учитывать общественное мнение, подчеркивает эксперт. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян (55%) выступают против легализации онлайн-гемблинга, поддерживая данную инициативу лишь треть населения (30%). Оставшиеся респонденты (15%) не смогли определиться с отношением к вопросу.