Юрист Енютина отметила, что при увольнении из-за ИИ работодатель обязан предупредить сотрудника за два месяца

Планы по сокращению персонала из-за внедрения искусственного интеллекта уже есть в некоторых российских компаниях. Однако такие действия не нарушают права работника. Об этом рассказала юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина в интервью Национальной Службе Новостей .

Накануне в российской судебной практике впервые рассмотрели иск сотрудника, которого уволили из-за искусственного интеллекта. Суд встал на сторону работника, но только из-за нарушения процедуры увольнения. Работодатель подал апелляцию.

Как отметила Енютина, массовое сокращение сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта должно сопровождаться обязательным уведомлением профсоюза отрасли минимум за три месяца. Юрист пояснила, что работников нужно предупреждать персонально за два месяца до увольнения, выплатив им при этом выходное пособие.

В случае отсутствия трудоустройства сотрудник получит дополнительный средний заработок спустя месяц после сокращения, а при регистрации на бирже труда в течение двух недель – еще одну выплату среднего заработка. Таким образом, работники получат компенсацию размером примерно в три среднемесячных дохода плюс выходное пособие.