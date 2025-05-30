Юрист Давыдовский раскрыл причины отсутствия авторских прав у ИИ в России

Давыдовский: в России авторское право закреплено только за физическими лицами

Сейчас активно обсуждается вопрос о том, кто может претендовать на интеллектуальную собственность, созданную искусственным интеллектом. Специалисты в области права и технологий ведут оживленные дискуссии на эту тему. В интервью с телеканалом «Звезда» юрист Артем Давыдовский поделился своим мнением.

Он выделил три основных подхода к решению данного вопроса. Первый предполагает, что права должны принадлежать разработчикам алгоритмов. Второй подход утверждает, что собственниками являются те, кто предоставил данные для обучения нейросетей. Третий вариант — считать такие произведения общественным достоянием.

В России авторское право закреплено только за физическими лицами, создавшими произведение.

«Согласно действующему законодательству, автором признается гражданин, чьим творческим трудом оно создано», — пояснил эксперт.

Давыдовский также отметил, что ИИ не обладает правосубъектностью, то есть не может иметь права и обязанности. Следовательно, результаты его деятельности не могут быть защищены авторским правом.

Ранее психиатр Мария Касперович предупредила об опасностях тесного взаимодействия с нейросетями. По ее мнению, подобное общение может негативно сказаться на психическом здоровье человека.