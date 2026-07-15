Юрист Чиркова указала на важность регулярного общения с пожилыми людьми по поводу схем аферистов

Чтобы защитить пенсионеров от действий мошенников, необходим комплекс мер, рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT .

Она отметила, что важно регулярно общаться с пожилыми людьми и объяснять им, какие схемы используют аферисты. Среди распространенных методов — звонки от «сотрудников банка», «соцзащиты», сообщения о «родственнике в беде».

Чирикова подчеркнула, что пенсионерам следует обращать внимание на распознавание манипуляций. Если звонят с пугающей новостью или требуют срочных действий, то никогда нельзя действовать сразу.

Также можно установить лимиты для перевода денег в настройках банковского приложения. Это ограничит ущерб, если доступ к счету получат мошенники.

Важно проконтролировать защиту аккаунта пенсионера на «Госуслугах»: установить сложный пароль и двухфакторную аутентификацию. Эксперт напомнила, что сотрудники портала никогда не звонят с просьбой продиктовать код подтверждения.

Кроме того, следует оформить полный самозапрет на кредиты. После этого нельзя будет оформить потребительский кредит или заем ни в банке, ни в МФО, ни онлайн, ни в офисе. Прежде чем оформлять кредит, нужно будет этот самозапрет официально снять.