Юрист Билялова рассказала о возможности получить компенсацию за задержку доставки из-за границы

Задержка международных посылок стала актуальной проблемой для жителей Москвы. Основные причины — увеличение числа отправлений перед праздниками, сложные погодные условия и усиленный таможенный контроль. Юрист Анастасия Билялова рассказала «Москве 24» , что возможность получения компенсации за задержку доставки зависит от предварительного изучения условий соглашений с продавцами.

Эти соглашения могут содержать информацию о сроках доставки и возможных изменениях.

Эксперт подчеркнула: «Согласно статье о последствиях нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю (23.1 закона РФ „О защите прав потребителей“), покупатель, оплативший товар, может отказаться от него и получить деньги обратно, потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки».

Важно помнить, что продавец может быть освобожден от ответственности, если докажет, что задержка произошла из-за непреодолимой силы или по вине потребителя.

Для успешного получения компенсации необходимо своевременно обратиться к продавцу с письменной претензией и сохранить все подтверждения отправки. В случае отсутствия реакции продавца, следующим шагом будет обращение в суд.