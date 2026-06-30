Юрист Багян предупредил, что не всякая извлеченная из земли вещь принадлежит собственнику участка

За неправильное обращение с ценными находками, сделанными на собственном участке, россиянам может грозить до пяти лет лишения свободы. О том, как избежать проблем с законом при обнаружении клада, рассказал «Абзацу» юрист Сергей Багян.

Эксперт напомнил, что не всякая вещь, извлеченная из земли, принадлежит собственнику участка. Чтобы правильно оформить находку, необходимо зафиксировать факт обнаружения и следовать установленной процедуре, написали «Известия».

Багян посоветовал в случае находки сделать фото- или видеосъемку, привлечь свидетелей, не являющихся родственниками, и сообщить о ценности в полицию. По его словам, согласно пункту 2 статьи 227 ГК РФ, если место пребывания владельца вещи неизвестно, нашедший обязан заявить о находке в полицию или органы местного самоуправления.

Особую опасность представляют боеприпасы. При их обнаружении не следует трогать их, нужно немедленно позвонить по номеру 112, так как за их хранение или сбыт предусмотрена уголовная ответственность по статье 222 УК РФ.

Если клад имеет историческую и культурную ценность, он переходит в собственность государства, а нашедшему полагается вознаграждение. Однако за сокрытие таких находок предусмотрен штраф, а в случае повреждения предметов — уголовная ответственность. Если найдены драгоценные камни, за нарушение правил их сдачи государству грозит лишение свободы на срок до пяти лет.