Возврат денег за товар безопаснее оформлять через ту же платежную систему, которой покупатель оплачивал покупку. Об этом Ura.ru сообщила адвокат Анна Аржанникова.

Как отметила адвокат Аржанникова, для защиты прав обеих сторон средства должны возвращаться через исходную платежную систему (эквайринг или СБП) с формированием соответствующего фискального документа.

Закон разрешает возвращать деньги на любые банковские реквизиты, указанные покупателем в заявлении. Продавец не вправе требовать дополнительные документы, а само заявление лучше подавать письменно с фиксацией факта получения.

Отсутствие кассового чека не является основанием для отказа в возврате. Суды подтверждают, что покупку можно доказать выпиской по счету, электронным чеком, отметками в гарантийном талоне, данными программ лояльности или свидетельскими показаниями.