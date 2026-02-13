Юрист Айвар рассказала, что выселить прописанного родственника из квартиры можно через суд

Доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Life.ru рассказала, как собственнику жилья можно выселить прописанного родственника, который отказывается съезжать.

Юрист подчеркнула, что регистрация в паспорте не дает пожизненного права на проживание в квартире. Если оснований для проживания в квартире больше нет, собственник вправе требовать освобождения жилья.

Выселение возможно как добровольно, так и через суд. В судебном порядке можно признать человека утратившим право пользования жильем, выселить и снять с регистрационного учета на основании статей 31 и 35 Жилищного кодекса РФ, а при смене собственника — также статьи 292 Гражданского кодекса РФ.

Юрист обратила внимание на то, что выселять постояльца нужно строго по правовым предписаниям, а не сменой замка или выносом вещей. Самодеятельность может легко превратиться в самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Айвар привела типовой план действий для владельца жилья: письменное требование освободить квартиру, фиксация обстоятельств проживания и нарушений, иск в районный суд по месту нахождения жилья, а при необходимости — работа судебных приставов. При этом она обратила внимание на «серые зоны»: суд может временно сохранить право проживания за бывшим супругом при тяжелых жизненных обстоятельствах, а особую осторожность требуют вопросы, связанные с приватизацией.