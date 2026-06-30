Юрист Айвар отметила, что после развода нельзя заставить бывшего партнера сменить фамилию

После развода нельзя заставить бывшего супруга или супругу сменить фамилию — это возможно только по договоренности. Об этом рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар в интервью Life.ru .

По ее словам, согласно пункту 3 статьи 32 Семейного кодекса РФ, каждый из супругов самостоятельно решает, сохранить ли общую фамилию или восстановить добрачную.

Юрист отметила, что решение о смене фамилии — это личное неимущественное право взрослого дееспособного гражданина. Супруг, который взял фамилию другого при браке, после развода вправе ее оставить или вернуть прежнюю. Ни суд, ни ЗАГС, ни какие-либо другие способы не могут принудить человека к смене фамилии.

«Ну а если уж очень принципиально — можно сменить свою фамилию на новую и начать, как говорится, с чистого листа. Поэтому никому не советую ломать копья там, где не будет никакого результата», — заключила юрист.