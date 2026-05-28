Сегодня 18:39 От молитвы Спиридону до проверки ЕГРН: как купить квартиру и не попасть впросак Юрист Ахтырко объяснила, какие «ред флаги» должны насторожить при покупке жилья 0 0 0 Фото: Связка ключей в дверном замке / Медиасток.рф Общество

Долги

Недвижимость

Деньги

Экстрасенсы

Квартиры

Покупки

На днях россиянам посоветовали молиться перед покупкой недвижимости. Совет дал председатель общественного движения «Россия православная» и депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов. Он подчеркнул: обращаться следует к святителю Спиридону Тримифунтскому, которого считают главным помощником в финансовых и жилищных делах. 360.ru узнал, какие еще практики перед приобретением квадратных метров советуют проводить эзотерики, и поинтересовался у юриста, насколько они эффективны, а заодно — что спросить и проверить у продавца.

Ритуалы и эзотерические уловки перед покупкой недвижимости В первую очередь, следует обратить внимание на период, когда должна состояться сделка. Астролог, таролог, нумеролог, мастер рун Елена Кузнецова рассказала 360.ru, что недвижимость можно смело покупать до 30 июня 2026 года. «Далее начинается период ретроградного Меркурия. В это время бывает очень много ошибок», — отметила эксперт. Таролог и финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал 360.ru, что с энергетической точки зрения нежелательно покупать недвижимость девятого или тринадцатого числа любого месяца. А вот таролог, парапсихолог, эзотерик и белая ведьма Татьяна Эль дала 360.ru свой топ ритуалов перед покупкой жилья.

Фото: Britta Pedersen/ZB / www.globallookpress.com

Свеча На проект договора о купле-продаже следует поставить черную свечу в подсвечнике и зажечь ее. Это поможет выявить обман, если таковой имеется, или скрытая продавцом информация до сделки. Чтение псалмов «Каждый день перед сделкой на ночь и утром следует читать 26-й, 50-й, 90-й псалмы. Их легко найти в интернете. Нужно просить у создателя, чтобы он открыл правильные дороги, убрал врагов и ложь. А еще можно читать 67-й мощный псалом, если что-то идет не так или если человек сильно нервничает», — отметила белая ведьма.

Интересно Если, наоборот, нужно продать квартиру, то Кузнецова советовала мазать порог с уличной стороны медом — в этом случае, уверяет эзотерик, от покупателей не будет отбоя.

Помощь бездомных животным Любой ритуал типа откупов можно смело заменить на помощь бездомным животным, подчеркнула Эль. «Мне это когда-то сказала цыганка. Можно покормить птичек на улице, помочь приютам. Любовь к животным — это то, что дается Богом, ведь не все любят четвероногих. Когда человек спасает чью-то душу, это ему идет плюсом в карму», — пояснила эксперт. Помимо проведения обрядов, белая ведьма посоветовала просто молчать о предстоящей покупке. Она отметила, что любовь, деньги и магия любят тишину.

Фото: Медиасток.рф

Работают ли эзотерические ритуалы — мнение юриста Эзотерика и молитвы — это неплохо, чтобы иметь дополнительную опору в принятии решения, однако в первую очередь нужно смотреть на сделку с точки зрения закона. Это, к слову, советуют и сами эзотерики. «Я думаю, что нужно все же обращаться к профессионалам — риелторам, юристам», — отметил экстрасенс Кинжинов. Юрист Дарья Ахтырко разговоре с 360.ru резко высказалась относительно подобных практик. «Лучше всего подойти к делу здраво, с холодным умом и некой расчетливостью, поскольку риски высоки», — указала Ахтырко. «Главное в покупке жилья — проверка документов» Юрист дала инструкцию, что делать при покупке жилья: Запросить выписку из ЕГРН о правах на объект недвижимости. Также можно заказать справку о всех собственниках жилья за весь период его существования;

Фото: Медиасток.рф

Спросить у продавца первичные документы, то есть те, на основания которых возникло право собственности. Это может быть договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о вступлении в право на наследство и так далее;

Запросить выписку всех зарегистрированных лиц в данном объекте. В справке нужно обращать внимание на наличие несовершеннолетних;

Интересно Если квартиру приватизировали, нужно запросить все возможные справки, в том числе архивные. Юрист объяснила, что бывают случаи, когда человек отказывается от приватизации, и тогда его наделяют правом пожизненной регистрации в этом объекте. Об этом говорится только в документах о приватизации и нигде более.

Проанализировать план квартиры и сравнить его с реальным объектом. Если они не совпадают, нужно запросить документы о перепланировке;

Проверить долги за коммуналку. Если есть задолженность, то при заключении сделки следует просить акт сверки расчетов с управляющей компанией, где видно, что долги погасили. Дополнительно можно попросить платежки — в них тоже отражаются неоплаченные счета;

Проверить самого собственника или собственников. Нужна справка на каждого из них из психоневрологического диспансера о том, что никто не состоит на учете. Следует промониторить сайты районных судов по месту их регистрации, чтобы узнать о возможных судебных делах, узнать информацию по долгам — если у владельца недвижимости огромное количество просроченных долговых обязательств, это должно насторожить. Сайт арбитражного суда подскажет, были ли у продавца банкротства. Если оно возбуждено на момент сделки, то ему ничего нельзя продавать. Следует проверить и базу исполнительных производств на сайте ФССП — там есть сведения о возможных ограничениях и арестах. Нужно посмотреть, состоит ли собственник в браке, так как при продаже он должен предоставить согласие супруга на сделку.

Фото: Медиасток.рф

«Ред флаги» при покупке Юрист Ахтырко посоветовала обратить внимание и на некоторые сигналы, которые должны остановить покупателя или хотя бы подумать о рисках. Если продавец настаивает на расчете наличными; «Лучше использовать банковские ячейки или депозит нотариуса, в крайнем случае — банковский перевод, если позволяет лимит. Это обезопасит покупателя, если потребуется подтверждение, что продавец получил деньги», — объяснила эксперт. Уговоры продавца указать другую сумму в договоре. Таким образом собственник хочет сэкономить на налоге государству. Если рыночная стоимость объекта недвижимости не совпадает с той, которую прописали в договоре, могут возникнуть риски оспаривания сделки. Покупка недвижимости — один из самых стрессовых этапов в жизни. Кто-то снимает напряжение молитвой и ритуалами, кто-то — проверкой документов и наймом юриста. Универсального рецепта нет, но одно очевидно: спокойствие покупателя складывается из двух вещей — веры в лучшее и уверенности в чистоте сделки.