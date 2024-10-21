Юрист Адамс: установка специального ПО поможет защитить пожилых людей от телефонных мошенников
Жертвами телефонных аферистов чаще всего становятся пожилые люди, однако это можно предотвратить. О способах защиты пенсионеров рассказал юрист Давид Адамс в интервью News.ru.
Самым главным помощником станет специальное программное обеспечение, которое блокирует подозрительные звонки или предупреждает о возможной угрозе. Его необходимо установить на гаджеты пожилых людей.
Кроме того, следует провести разговор с пожилыми людьми о запрете распространения персональной информации незнакомым людям, заключил специалист.
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