Юрист Адамс рассказал, что 31 декабря остается выходным в 2024 году, несмотря на решение депутатов

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с Life призвал россиян не паниковать по поводу 31 декабря. В этом году он останется законным выходным.

Ранее Госдума РФ отклонила законопроект, который предлагал сделать 31 декабря постоянным нерабочим праздничным днем.

Постановление о выходных днях в 2024 году было опубликовано правительством еще летом 2023 года, напомнил Адамс.

«Правительство еще раньше пошло навстречу ожиданиям людей: последний день года станет выходным за счет переноса с 7 января», — сказал юрист.

Многие работодатели сами идут навстречу и делают 31 декабря выходным днем или сокращенным.