Юрист Адамс рассказал, что 31 декабря остается выходным в 2024 году, несмотря на решение депутатов
Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с Life призвал россиян не паниковать по поводу 31 декабря. В этом году он останется законным выходным.
Ранее Госдума РФ отклонила законопроект, который предлагал сделать 31 декабря постоянным нерабочим праздничным днем.
Постановление о выходных днях в 2024 году было опубликовано правительством еще летом 2023 года, напомнил Адамс.
«Правительство еще раньше пошло навстречу ожиданиям людей: последний день года станет выходным за счет переноса с 7 января», — сказал юрист.
Многие работодатели сами идут навстречу и делают 31 декабря выходным днем или сокращенным.
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