Юрист Адамс назвал амбициозной идею ввести единую соцкарту для пенсионеров
Генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс в разговоре с RT оценил идею ввести единую социальную карту для пенсионеров.
По мнению юриста, предложение депутата Сергея Миронова имеет как плюсы, так и минусы.
«Идея единой соцкарты кажется логичной, но вызывает настороженность с точки зрения юриспруденции», — подчеркнул специалист.
Юрист пояснил, что интеграция карты потребует пересмотра полномочий между федеральными и региональными властями. Она должна упростить получение льгот, однако важно учесть различия в условиях поддержки пенсионеров в разных регионах.
По его словам, инициатива амбициозная, но ее нужно тщательно продумать и проанализировать все риски.