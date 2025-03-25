Юрист Адамс назвал амбициозной идею ввести единую соцкарту для пенсионеров

Генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс в разговоре с RT оценил идею ввести единую социальную карту для пенсионеров.

По мнению юриста, предложение депутата Сергея Миронова имеет как плюсы, так и минусы.

«Идея единой соцкарты кажется логичной, но вызывает настороженность с точки зрения юриспруденции», — подчеркнул специалист.

Юрист пояснил, что интеграция карты потребует пересмотра полномочий между федеральными и региональными властями. Она должна упростить получение льгот, однако важно учесть различия в условиях поддержки пенсионеров в разных регионах.

По его словам, инициатива амбициозная, но ее нужно тщательно продумать и проанализировать все риски.