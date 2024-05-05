Юной жительнице Макеевки подарили щенка по поручению Путина | 360°

Общество 05 мая 2024, 20:24 Юной жительнице Макеевки подарили щенка по поручению Путина Пушилин: девочке из Макеевки подарили щенка по поручению Путина Unsplash

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Девочка Маша из Макеевки не один год подряд встречает и провожает отряд российских штурмовиков авиации «Крылатые архангелы», услышав шум мотора на улице. По поручению президента Владимира Путина ребенку подарили щенка немецкой овчарки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«По поручению нашего президента мы вместе с Сергеем Кириенко (первый заместитель руководителя администрации главы государства — прим. ред.) передали Маше щенка, которого она очень хотела», — подчеркнул Пушилин.

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Он отметил, что в регионе растут удивительные дети, и власти должны делать все, чтобы ребята были счастливы.

Маша дала питомцу имя Рекси. Девочка добавила, что хотела бы встретиться с самим главой государства, «потому что он крутой».

Власти Бурятии ранее исполнили мечту девочки из ДНР. Юная жительница региона и ее мама посетили парк развлечений «Остров мечты» в Москве.