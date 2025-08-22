Юная блогерша раскрыла, чем заработать на квартиру в Москве

Адушкина потратила на квартиру в Москве доходы с YouTube

В собственном жилье в Москве блогерша Катя Адушкина увидела не просто недвижимость, а важный символ самостоятельности. В интервью журналу Hello она рассказала, каким образом ей удалось накопить на квартиру в столице.

Девушке в этом году исполнится 22 года. Она призналась, что первоначальный взнос сформировала из денег, которые в течение многих лет поступали за просмотры ее видео на YouTube.

По ее словам, речь шла не о крупных рекламных проектах, а о доходах от коротких роликов, снятых еще в подростковом возрасте.

Адушкина уверила, что долго даже не догадывалась о накопившейся сумме. Лишь однажды, придя в банк, сняла деньги и отнесла застройщику. Судя по ее рассказу, накопленного хватило сразу на квартиру.

Блогерша отметила, что это стало для нее неожиданным и очень эмоциональным моментом.

Адушкина рассказала, что покупка квартиры стала самым трудным и одновременно важным решением в ее жизни. До этого она тратила заработанные деньги исключительно на проекты и развитие, но теперь получила личное пространство, которое назвала своей крепостью.

Главным критерием выбора жилья стала его локация в центре Москвы. При этом она призналась, что в дальнейшем хотела бы жить вместе с семьей за городом, но иметь и собственный уголок в столице.

По словам Адушкиной, наличие квартиры придает уверенность и значительно поднимает самооценку.

