Блогеров начали рассматривать как кандидатов в Госдуму для привлечения молодежи

Блогеров и лидеров общественного мнения рассматривают как кандидатов в Госдуму для привлечения молодежи. Об инициативе «Единой России» ТАСС рассказал сенатор, член генсовета партии Сергей Перминов.

«Единая Россия» анализирует блогосферу и выявляет потенциальных претендентов, хотя пока рано говорить о конкретных «молодежных» кандидатах.

«Мы продолжаем анализировать настроения и тенденции среди лидеров общественного мнения, включая тех, кто известен в интернете и работает с молодежной аудиторией», — отметил Перминов.

Он добавил, что молодые блогеры и ЛОМ усилят корпус кандидатов партии в 2026 году. Сенатор отметил, что «охота за молодыми лидерами» началась. В качестве примера он привел кадровую программу «Лидеры России. Политика».

