«ЮKassa»: 89% бизнесменов признали, что ИИ помогает повысить эффективность работы

Почти половина бизнесменов обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) ежедневно. Еще 89% участников опроса заявили, что нейросети помогают повысить эффективность работы. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa».

По данным аналитиков, большая часть опрошенных предпочитает пользоваться бесплатными решениями (44%), однако 31% готовы тратить на ИИ до пяти тысяч рублей ежемесячно, а 12% — свыше 10 тысяч рублей. Самыми популярными задачами являются создание текстов (70%), поиск информации (55%), а также генерация изображений (52%).

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте