«ЮKassa»: 89% бизнесменов признали, что ИИ помогает повысить эффективность работы

Почти половина бизнесменов обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) ежедневно. Еще 89% участников опроса заявили, что нейросети помогают повысить эффективность работы. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa».