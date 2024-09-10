Юбилейный гость выставки-форума «Россия» посетил Омскую область

Елизавета Савина из Владимира, ставшая 18-миллионной посетительницей выставки-форума «Россия» на ВДНХ, вместе с родителями и младшим братом посетила Омск. Об этом сообщила пресс-служба национального центра «Россия».

В июле 12-летней девочке вручили сертификат на трехдневную поездку в регион. Семья побывала в Омской крепости, телестудии «12 канала», парке аттракционов «Вокруг света», а также галерее муралов под открытым небом, созданной международной группой художников в рамках арт-фестиваля «Омск, ты просто космос».

«Такие события помогают не только преображать город, но и создавать позитивный имидж России. Художники из других стран видят, что мы открыты, добродушны, их тут жители и малиной кормили, и душевно принимали», — заявил министр спорта области Иван Колесник.

Ранее Владимир Путин назначил главой оргкомитета национального центра «Россия» Сергея Кириенко.