Ярославских школьниц заставили подстричь газон канцелярскими ножницами

Ошибка сотрудника молодежного центра «Галактика» в городе Тутаев Ярославской области обернулась скандалом. Куратор отправил школьниц на стрижку газона, выдав им в качестве инструмента канцелярские ножницы. Фотография с работающими подростками после появления в городском паблике «Типичный Тутаев» вызвала возмущение горожан.

В комментариях пользователи заявили, что в городе достаточно рабочих, которые могли бы все сделать газонокосилкой или триммером, но вместо этого администрация решила поиздеваться над детьми.

«Кто придумал такую изощренную пытку? Это реальное издевательство!» — написал автор поста.

В администрации округа в комментарии изданию 76.RU заявили, что девочки проводили работу от молодежного центра «Галактика», а их куратор неправильно понял задачу.

«До руководства информацию уже довели. <…> Дети не заменяют работников коммунальных служб и не выполняют объемные работы по покосу травы», — заявили в пресс-службе.

Администратор городского паблика на следующий день сообщил, что газон, который дети подстригали ножницами, все же обработали профессиональной техникой.

Для учеников школ Московской области запустили проект «Трудовой отряд школьников». В его рамках для подростков от 14 до 17 лет свои двери открыл филиал «Воскресенские минеральные удобрения» и концерна «Уралхим». Детям рассказали о работе предприятия и привлекли к работе с архивными документами, за которую участники проекта получили первую зарплату.