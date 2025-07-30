Участниками проекта «Трудовой отряд» в Воскресенске стали 20 школьников

Проект «Трудовой отряд школьников» включал в себя знакомство с деятельностью филиала «Воскресенские минеральные удобрения» и концерна «Уралхим» в целом. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет прошли серьезный отбор среди своих сверстников со всего городского округа.

Школьники познакомились с историей предприятия, пообщались с руководством и ведущими специалистами «ВМУ», а также занимались сортировкой и копированием документации, оцифровыванием архива. Для ребят провели лекции, практические занятия и познавательные викторины. На протяжении всей смены ребят курировали наставники из структурных подразделений филиала. Подростки получили первую заработную плату и трудовой стаж.

Заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что «Уралхим» уделяет особое внимание профориентационной деятельности среди молодежи. Участники проекта учатся выстраивать коммуникацию, приобретают профессиональные навыки и адаптируются к будущей трудовой деятельности на производстве.

Смена завершилась интерактивной игрой «Бережливое производство», в которой ребята исполняли роли директора, главного инженера, главного механика и других специалистов. Участники проекта в игровой форме смогли лучше узнать структуру управления предприятием.