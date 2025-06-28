Яркий огненный шар с энергией 20 тонн тротила испугал жителей США

Мощный всполох огня неожиданно прочертил небо на юго-востоке США. Объект был настолько ярким, что его увидели в жаркий полдень, сообщило ABC News .

Большинство сообщений о появлении огненного шара поступили из Джорджии и Южной Каролины. В результате на ситуацию обратило внимание НАСА.

Позднее в агентстве подтвердили, что речь идет о метеоре значительных размеров. Предварительно, он распался высоко над Джорджией — и высвободил энергию, эквивалентную примерно 20 тоннам тротила.

Распад вызвал мощную волну давления, которая достигла земли, вызвав громкие гулкие звуки и толчки, которые напугали американцев.

Очевидцы сообщили, что видели вспышку белого света, за которой последовало то, что многие описали как «землетрясение». Один из осколков пробил крышу в доме, никто не пострадал.

Ранее неопознанный светящийся объект заметили в небе над югом России.