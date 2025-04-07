Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Участники ассоциации эксплуатируют тему так называемых северных территорий, под которыми подразумеваются российские острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, публично заявляют о непризнании над ними юрисдикции России», — заявили представители надзорного органа.

Штаб-квартира организации находится в Токио. Несмотря на то что ассоциация заявляет о своей независимости и отсутствии связей с правительством, ее деятельность финансируется в основном за счет бюджетных денег.

НПО спонсирует общенациональное движение Японии за возвращение северных территорий, участвует в разработках методик возвращения под суверенитет Японии Курильских островов и распространяет литературу и сувенирную продукцию с элементами картографической экспансии.

На прошлой неделе в России также признали нежелательными две организации Элтона Джона. Их обвинили в участии в антироссийских западных кампаниях.