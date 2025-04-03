Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность двух неправительственных организаций под названием Elton John AIDS Foundation, которые основал Элтон Джон. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Нетворческую деятельность фондов имени 78-летнего композитора Генпрокуратура России признала нежелательной. <…> Когда музыкант подыгрывает сеятелям демократии, получается пропаганда. А если „за роялем“ Элтон Джон, то не только антироссийская», — заявили представители надзорного органа.

Организация музыканта была учреждена в США в 1992 году. Год спустя он зарегистрировал еще одно НПО с таким же названием в Великобритании. По данным Генпрокуратуры, Elton John AIDS Foundation, изначальной целью которого было оказание поддержки объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом, сосредоточена на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и «западных моделей семьи».

С начала специальной военной операции организация участвовала в антироссийской западной кампании, а также плотно сотрудничала с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое общество внешней политики). После начала СВО этот фонд выступал за увеличение числа антироссийских санкций, пытался добиться «проевропейских политических изменений» и негативно влиять на внутреннюю политику России.