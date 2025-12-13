Японку госпитализировали в Москве с признаками острого психического расстройства

В центре Москвы с улицы Ильинки в больницу доставили 38-летнюю гражданку Японии с признаками острого психического расстройства. Об этом сообщил MK.ru .

Инцидент произошел вечером в пятницу. Женщина обратилась к полицейским и сообщила, что якобы пришла к президенту. Правоохранители заметили у нее признаки бредовых идей и мании преследования.

Для оказания помощи иностранку госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

