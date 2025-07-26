Япония в 40-й раз обновила рекорд по продолжительности жизни женщин

В 40-й раз Япония установила рекорд мира по продолжительности жизни среди женщин. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, средняя продолжительность жизни у женского населения в Японии в 2024 году оказалось самой высокой и составила 87,13 лет. Мужчины заняли шестое место в мире с показателем в 81,09 лет.

Ранее ученые выяснили, какие факторы позволяют людям жить дольше. Физическая активность способна прибавить около десятка. По их данным, за долголетие отвечает не только генетика, но и социальные связи, цель в жизни, рацион, любознательность, сон и стресс.