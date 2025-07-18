Ученые выяснили, что физическая активность после 65 лет продлевает жизнь на 7–10 лет

Ученые исследуют факторы, влияющие на продолжительность жизни, и выявляют закономерности среди людей, доживших до 90 лет и старше. Оказывается, значительное влияние на долголетие оказывают не только генетические факторы, но и образ жизни, написал Life.ru .

Активность. Исследования показывают, что физическая активность после 65 лет продлевает жизнь на 7–10 лет. Ежедневные прогулки, работа в саду или танцы — все это способствует долголетию.

Социальные связи. Поддержка теплых отношений с семьей и друзьями может увеличить продолжительность жизни на 50% по сравнению с социально изолированными людьми. Качественные связи важнее количества знакомых.

Цель в жизни. Люди, которые чувствуют, что их жизнь имеет смысл, живут дольше. Это может быть забота о близких, хобби или волонтерство.

Рацион. Рацион долгожителей из «голубых зон» на 90–95% состоит из растительной пищи. Средиземноморская диета также способствует увеличению продолжительности жизни.

Управление стрессом. Умение справляться со стрессом — важный фактор долголетия. Регулярные практики расслабления, такие как медитация или дыхательные упражнения, помогают снижать напряжение.

Сон. Качественный сон необходим для долгой жизни. Долгожители спят 7–8 часов в сутки и придерживаются стабильного режима.

Любознательность. Открытость новому и интерес к миру вокруг способствуют ментальному активизму и защищают от деменции.