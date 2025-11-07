Январские пенсии в России перечислят авансом

Из-за новогодних праздников график выплаты пенсий скорректируют. Все средства переведут в полном объеме еще до выходных дней, сообщил ТАСС депутат Говырин.

По его словам, это обычная практика. Пенсию за январь переводят еще в конце декабря авансом, так как первые числа января — нерабочие дни, почтовые отделения и банки работать не будут. В декабре же пенсия придет на карточки в обычные даты.

«Если установленный день перевода совпал с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка», — сказал Говырин.

Назначенные по линии Росгвардии, МВД и Минобороны пенсии также переведут раньше. Казначейство направит деньги на выплату пенсий военным пенсионерам и силовикам в те же даты, что и в 2024-м, — в конце декабря. Депутат уточнил, что после новогодних праздников график выплат пенсии восстановится.

