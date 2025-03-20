«Яндекс» запустил виртуальную очередь для заказа такси при пиковом спросе

«Яндекс Go» запустил новую функцию — виртуальную очередь для заказа такси в часы пик. Эта услуга доступна в тарифе «Эконом». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Новая функция поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий. Пассажирам будет проще принять решение, на каком транспорте быстрее и выгоднее уехать», — отметили в «Яндекс Go».

В компании пояснили, что в определенные моменты спрос на услуги такси значительно превышает предложение. Например, это может происходить после завершения концертов или спортивных мероприятий.

В такие моменты автоматически формируется виртуальная очередь на такси. Те, кто сделал заказ раньше, получат возможность уехать первыми. Пассажиры смогут в режиме реального времени отслеживать свое место в очереди и ее продвижение. Это поможет им принять решение: остаться в очереди и ждать такси по тарифу «Эконом», заказать такси по другому тарифу или воспользоваться общественным транспортом.

Из-за того, что некоторые пользователи будут выбирать другие способы передвижения, спрос на «Эконом» снизится. Это приведет к тому, что свободных водителей станет больше, и стоимость поездок упадет.

Несколько дней назад пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс Go» и других приложений компании. За час зафиксировали более 100 сбоев зафиксировали на сайтах «Т-Инвестиции», РЖД и видеосервиса Wink.