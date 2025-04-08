«Яндекс Путешествия»: россияне стали планировать отдых на майских праздниках заранее

В 2025 году россияне стали планировать свой отдых на майских праздниках заранее. Туристы все чаще выбирают комфортное размещение в отелях и базах отдыха, сообщил радио Sputnik PR-директор сервиса «Яндекс Путешествия» Артур Большаков.

Большаков рассказал, что заблаговременное планирование позволяет избежать дефицита популярных мест размещения, а также воспользоваться скидками и специальными предложениями от отелей. Кроме того, раннее бронирование дает возможность тщательно спланировать отпуск, выбрать экскурсии и развлечения.

Среди популярных направлений в мае 2025 года лидируют крупные туристические центры: Санкт-Петербург, Москва и Казань. Особенностью этого года стало укрепление позиций Калининграда и Нижнего Новгорода. Калининградская область стала лидером по предварительному планированию поездок со средним горизонтом бронирования 90 дней.

Также путешественники интересуются более экономными вариантами отдыха. В число наиболее выгодных городов на майские праздники вошли Махачкала, Новосибирск и Рыбинск.