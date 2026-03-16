«Яндекс» опроверг слухи о планируемых сокращениях в компании

«Яндекс» не планирует сокращения сотрудников и закрытие отдельных бизнес-направлений. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Сведения о том, что компания планирует закрыть отдельные бизнес-направления и провести сокращение сотрудников, не соответствуют действительности», — уточнили там.

«Яндекс» продолжает активно нанимать сотрудников в разные сервисы, бизнес-группы и направления. По итогам 2025 года численность основного персонала выросла на 9% и превысила 31 500 человек. Сейчас в компании открыто почти 1300 вакансий.

Так в «Яндексе» отреагировали на материал «Коммерсанта». Издание сообщило, что компания якобы может провести оптимизацию штата.

Ранее президент Гильдии маркетологов Игорь Березин заявил, что столкнувшиеся со снижением продаж компании сокращают затраты на маркетинг.