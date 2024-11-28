«Яндекс Аренда»: гирлянды, ночники и подсветки помогут создать дома новогоднюю атмосферу

Чуть больше месяца остается до наступления праздников. Сейчас самое время начать создавать новогоднюю атмосферу и уют в квартире, чтобы встреть бой курантов в приподнятом настроении. В первую очередь, следует обзавестись дополнительными источниками света, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса «Яндекс Аренда».

По мнению специалистов, стоит отдать предпочтение специальным лампам, которые имитируют естественное освещение и подключаются к основному источнику света. Также украсить интерьер можно гирляндами, ночниками и подсветками.

Особую атмосферу придадут новогодние ароматы. Это может быть запах хвои, цитрусовых или выпечки. Диффузоры, свечи, ароматические мешочки или специальные спреи помогут распределить любимый аромат по всему помещению.

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